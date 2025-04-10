США объявили о новом размере пошлины для Китая 4 10.04.2025, 18:16

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Тарифы на китайские товары составят 145%.

Пошлины для Китая теперь «фактически составляют 145%». Об этом заявил Белый дом, сообщает CNBC.

Представитель Белого дома указал, что это идет «в дополнение к 20% пошлины на фентанил», который Трамп ранее ввел для Китая.

Накануне Трамп объявил о немедленном повышении пошлин для Китая до 125%, для остальных стран ставки были снижены до 10% сроком на три месяца, поскольку они, в отличии от Пекина, не ввели ответных мер.

«Фентаниловую пошлину» президент США наложил на Китай в начале апреля: ее ставка была 10-процентной, но добавившись к прежде введенным 10%, общая сумма пошлин против Китая в тот момент выросла до 20%.

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