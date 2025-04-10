Китай ввел ответные меры на тарифы Трампа 1 10.04.2025, 19:05

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Пекин нанес удар по Голливуду.

Китай сократит импорт американских фильмов в ответ на объявленное президентом США Дональдом Трампом повышение тарифов на китайскую продукцию до 125%. Об этом говорится на сайте Национального управления по делам кинематографии.

«Ошибочный шаг правительства США по злоупотреблению пошлинами на китайские фильмы неизбежно снизит благосклонность внутренней [китайской] аудитории к американским фильмам. Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов», — сказано в сообщении.

Как напомнили в Управлении, Китай является вторым крупнейшим кинорынком в мире. Там выразили готовность расширить число стран, откуда будут закупать кинопродукцию для своей аудитории.

«Мы всегда придерживаемся высокого уровня открытости внешнему миру и будем поставлять фильмы из большего числа стран, чтобы удовлетворить спрос», — сообщается в релизе.

Кинопродюсер Крис Фентон, работавший в Китае оценил решение Китая как «высококлассный способ заявить об ответных мерах с практически нулевым ущербом для себя», передает Reuters.

Он пояснил агентству, что на голливудские фильмы приходится лишь 5% общей кассовой выручки на китайском рынке. При этом Китай еще и облагает эту небольшую сумму прибыли налогом в 50%, прежде чем какие-либо доходы возвращаются в США.

«Такое высококлассное наказание Голливуда — это беспроигрышный жест силы со стороны Пекина, который наверняка будет замечен Вашингтоном», — заключил Фентон.

Как отмечает Bloomberg, свою контрмеру в сфере кино Китай объявил через несколько часов после введения Трампом рекордных пошлин в отношении этой страны. Американский лидер заявил, что поднимает тарифы «в связи с неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам». «В какой-то момент, надеюсь, в ближайшем будущем, Китай поймет, что обдирать США и другие страны больше нельзя и неприемлемо», — добавил Трамп.

При этом другим странам Трамп предоставил 90-дневную отсрочку на время проведения переговоров по тарифам и оставил на этот период «существенно сниженную» пошлину в 10%.

По данным гонконгской газеты The South China Morning Post, в 2002 году Китай разрешил показывать по 20 блокбастеров из США каждый год, и с тех пор число таких фильмов возросло до 34-х.

Bloomberg пишет, что пиковое количество одобренных к показу в Китае американских фильмов пришлось на 2018 год, после чего упало на фоне пандемии коронавируса. Голливудские студии, со своей стороны, также сократили усилия по продвижению на китайский рынок из-за непредсказуемости решений местных властей — что одобрить, а то нет. Китайские зрители и сами проявляют намного больший интерес к фильмам внутреннего производства.

Reuters отмечает, что в 20-ке самых кассовых фильмов в Китае за все время оказался только один американский — «Мстители: Финал», который собрал в стране более полумиллиарда долларов. Все остальные картины в топ-20 — китайского производства.

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