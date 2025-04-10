Билл Гейтс объяснил, почему его дети не унаследуют богатство 3 10.04.2025, 21:10

Основатель Microsoft решил передать на благотворительность почти все свое состояние.

Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс признался, что его трое детей — Дженнифер, Рори и Фиби — получат меньше 1% его нынешнего состояния, которое по оценкам Forbes составляет более 101 миллиарда долларов.

В разговоре с индийским подкастером Раджу Шамани основатель Microsoft объяснил, почему отказывается передавать детям большую часть богатства:

«Мои дети имели чудесное детство и образование, но получат меньше 1% моего состояния, потому что я решил, что это не будет для них услугой. Я не хочу создавать династии. Я не прошу их управлять Microsoft».

Гейтс считает, что большая часть его состояния должна служить другим — через фонд Gates Foundation, который он основал вместе с бывшей женой Мелиндой в 2000 году. Сегодня это крупнейшая частная благотворительная организация в мире, занимающаяся охраной здоровья, образованием и борьбой с бедностью.

На вопрос, не разочарованы ли его дети, Билл Гейтс ответил:

«Важно, чтобы дети не сомневались в вашей поддержке и любви. Поэтому стоит с раннего возраста объяснить им свою философию: что вы относитесь к ним одинаково, что дадите им огромные возможности, но большая часть денег пойдет на помощь тем, кто в этом нуждается», - сказал миллиардер.

Гейтс убежден, что его дети понимают и поддерживают его решение.

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