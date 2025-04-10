Действия Японии заставили Трампа приостановить введение тарифов 8 10.04.2025, 21:57

5,428

Япония начала массовую распродажу американских государственных облигаций.

Решение Трампа остановить пошлины было принято после того, как Япония начала массовую распродажу американских государственных облигаций, что привело к обвалу на рынке.

Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на гендиректора крупного финансового учреждения.

«Сначала думали, что распродажа идет из Китая. Но выяснилось, что это нам дружественная страна — Япония, продававшая облигации в огромных объемах и тем самым поднимавшая процентные ставки до опасного уровня. Мне сказали, что такая нестабильность явно произвела впечатление на Бессента (главу Минфина США — прим.)», - цитируется источник в статье.

Продажа государственных облигаций Японией привела к обвалу на рынке американского госдолга во вторник вечером. Паника началась, когда резко возросла доходность по процентным ставкам облигаций.

«Чем выше процентные ставки, тем выше стоимость обслуживания госдолга, тем сложнее финансировать социальные программы и т.д. После паузы в пошлинах рынок облигаций стал успокаиваться», - пишет издание.

9 апреля министр финансов США Скотт Бессент провел пресс-конференцию, где объявил, что торговая война США со всем миром (за исключением Китая) официально поставлена на паузу. Он объяснил это стилем переговоров Трампа: таким образом он, мол, приводит политиков за стол переговоров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com