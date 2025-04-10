Трамп признал, что пошлины могут создать проблемы для США 7 10.04.2025, 22:17

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При этом, по его мнению, США находятся «в очень хорошей форме».

Президент Дональд Трамп на встрече с кабинетом министров признал, что при переходе к новой торговой политике США могут столкнуться с проблемами. Его слова приводит ABC News.

При этом, по его мнению, Соединенные Штаты находятся «в очень хорошей форме».

«Опять же, будут издержки при переходе, проблемы, но в конечном итоге все будет прекрасно», — уверен Трамп. «Мы снова делаем то, что следовало сделать много лет назад. Мы позволили этому выйти из-под контроля и позволили некоторым странам стать очень большими и очень богатыми за наш счет», — подчеркнул американский лидер.

Он заверил, что больше не допустит этого. По словам Трампа, США зарабатывают примерно $3,5 млрд в сутки после введения новых пошлин.

Трамп ранее заявил о готовности более чем 75 стран к переговорам о торговых компромиссах. Эти страны по его «настоятельному совету» воздержались от ответных мер, поэтому вместо повышенных тарифов, которые доходили до 50%, в отношении них будет применяться ставка 10%. По словам американского президента, он не хотел «навредить тем странам, которым вредить не нужно и которые хотят переговоров». Трамп на 90 дней приостановил действие повышенных импортных тарифов для всех стран, кроме Китая.

В начале этой недели Трамп поднял пошлины на китайский импорт суммарно до 104%. Пекин ответил увеличением тарифов на американские товары до 84%. После этого американский лидер повысил пошлины для КНР до 125%. Позднее в Белом доме уточнили, что тарифная ставка для Китая теперь «фактически составляют 145%»: она складывается из изначальных 10%, из 10% из-за обвинений в содействии поставкам наркотика фентанила в США и из 125-процентной «ответной» пошлины. Пекин заявил, что не будут «сидеть сложа руки» и что не боится тарифной войны с Вашингтоном.

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