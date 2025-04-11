Россия нанесла ракетный удар по складу памперсов и салфеток в Днепре 2 11.04.2025, 1:16

Один человек погиб.

Российская армия нанесла ракетный удар по складу компании Biosphere в Днепре — предприятие занимается выпуском товаров повседневного назначения, таких как подгузники и салфетки. Об этом сообщили основатель компании Андрей Здесенко и мэр города Борис Филатов. По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, в результате атаки один человек погиб, еще не менее восьми получили ранения.

«Влупили ракетой по складу салфеток и памперсов. Поэтому так сильно горит. Никаких „офицеров НАТО“ и „наемников“. Это — террор. Ничем неприкрытый террор. Они просто тупо лупят баллистикой по памперсам и детским площадкам», — написал мэр Филатов в своем телеграм-канале. Андрей Здесенко уточнил, что в результате удара начался сильный пожар, с которым борются экстренные службы. «Россия пишет, что они атаковали „военный объект“, который производил стратегическую продукцию. Ну да, подгузники, влажные салфетки, чай, фольгу, пергамент для Пасхи — знаменитая военная продукция», — написал бизнесмен на своей странице в Facebook. Он добавил, что погибший в результате атаки — сотрудник его компании.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), в ликвидации пожара задействованы более 120 спасателей и 32 единицы спецтехники.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибшего. «Работы по ликвидации последствий удара продолжаются. По предварительным данным, использовалась баллистическая ракета», — сказал он. Зеленский также сообщил о воздушной тревоге в Киеве, вызванной запуском ударного дрона, и об ударах по другим регионам страны — Харьковской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областям.

«Все это происходит почти месяц спустя после предложения США о полном прекращении огня. Россия явно игнорирует любые дипломатические усилия и использует международные контакты исключительно в своих интересах, а не для того, чтобы положить конец войне», — заявил Зеленский.

Ночью 9 апреля российские войска нанесли массированный удар беспилотниками Shahed по Харькову и Днепру. В Харькове было повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры, два человека пострадали: мужчина получил осколочное ранение, женщина — сильную стрессовую реакцию. В Днепре в результате атаки пострадали 15 человек, восемь из них были госпитализированы.

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