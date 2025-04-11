В Литве 83-летнему политику назначили 8,5 лет по обвинению в шпионаже 11.04.2025, 3:03

Эдуардаса Мановаса обвинили в работе на разведку РФ.

Эдуардас Мановас (Манов), 83-летний член консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (TS-LKD), был приговорен к 8,5 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает BNS со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

Мановас, обладатель двойного гражданства Литвы и России, был арестован в январе 2024 года. По версии следствия, он собирал информацию по заданию ГРУ РФ с 2018 года. В этом феврале политик частично признал вину.

Мановас, который родился в 1942 году, был депортирован в РСФСР с родителями в 1940-х годах после присоединения Литвы к СССР. В 1997 году он вернулся в Литву после обретения страной независимости и получил литовское гражданство. В 2011 году Мановас баллотировался в городской совет Шяуляя от TS-LKD и был активным членом Союза литовских политзаключенных и депортированных.

В 2024 году, после того, как против него начали расследование, Мановас был исключен из TS-LKD. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте поручила провести расследование законности получения политиком литовского паспорта, заявив, что если будет установлено, что он обрел его обманным путем, его гражданство может быть аннулировано.

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