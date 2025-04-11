Белорусы показали, как добывают «березовый лед» 11.04.2025, 11:00

Это стало возможно из-за апрельских погодных аномалий.

Необычную картину могли наблюдать на этой неделе белорусы, которые отправились в лес за берёзовым соком: из-за аномальных холодов, накрывших страну внезапными апрельскими метелями, в некоторых местах сок замерзал и на деревьях образовывались огромные сосульки, пишет «Телеграф».

Одна из пользовательниц TikTok поделилась видео, сделанное, по её словам, 6 апреля 2025 года в Витебске. На кадрах видно, что на одной из берёз сок за ночь замёрз в огромные сосульки.

«Готовые конфеты», — шутя назвал их один из зрителей.

Такую же картину зафиксировали журналисты портала 024.by, которые поделились своими фото. По их информации, о подобных случаях, когда сок превращался в ледышку и прямо на деревьях, и в пластиковых бутылках и бидонах, куда его собирают люди, сообщали за последние дни жители не только Витебской области, но и Могилёвщины.

Как повлияет новая волна похолодания на объёмы берёзового сока, который удалось заготовить белорусским лесничествам, работающим фактически в промышленных масштабах, пока не ясно. Однако с учётом того, что это уже второе серьёзное похолодание в этом «берёзовом» сезоне, бесследно она не пройдёт точно.

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