Белорусы показали, как добывают «березовый лед»
- 11.04.2025, 11:00
Это стало возможно из-за апрельских погодных аномалий.
Необычную картину могли наблюдать на этой неделе белорусы, которые отправились в лес за берёзовым соком: из-за аномальных холодов, накрывших страну внезапными апрельскими метелями, в некоторых местах сок замерзал и на деревьях образовывались огромные сосульки, пишет «Телеграф».
Одна из пользовательниц TikTok поделилась видео, сделанное, по её словам, 6 апреля 2025 года в Витебске. На кадрах видно, что на одной из берёз сок за ночь замёрз в огромные сосульки.
«Готовые конфеты», — шутя назвал их один из зрителей.
Такую же картину зафиксировали журналисты портала 024.by, которые поделились своими фото. По их информации, о подобных случаях, когда сок превращался в ледышку и прямо на деревьях, и в пластиковых бутылках и бидонах, куда его собирают люди, сообщали за последние дни жители не только Витебской области, но и Могилёвщины.
Как повлияет новая волна похолодания на объёмы берёзового сока, который удалось заготовить белорусским лесничествам, работающим фактически в промышленных масштабах, пока не ясно. Однако с учётом того, что это уже второе серьёзное похолодание в этом «берёзовом» сезоне, бесследно она не пройдёт точно.