Стало известно, сколько китайцев завербовали в Москве на войну против Украины

Стало известно, сколько китайцев завербовали в Москве на войну против Украины4
- 11.04.2025, 13:55
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Журналисты выяснили их имена.
По меньшей мере 51 гражданин Китая прошел через пункт отбора ВС РФ в Москве за год. Российский расследовательский проект «Важные истории» идентифицировал этих людей.
Журналисты выяснили имена китайцев, проанализировав документы, которые оказались в распоряжении проекта. 31 боец из КНР обратился в московский пункт отбора в 2023-м, еще 20 - в 2024 году.
Большинство из них прилетели в Москву незадолго до обращения в пункт отбора на службу по контракту. Как минимум четыре китайских добровольца после визита в пункт отбора улетели обратно в Китай.
По данным СМИ, самому младшему из китайских контрактников - 20 лет, самому старшему - 51 год. Как минимум один китаец уже погиб на войне в Украине, еще несколько - получили ранения. В то же время несколько граждан Китая теоретически могли вернуться на родину после завершения годового контракта с российской армией.