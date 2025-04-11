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Стало известно, сколько китайцев завербовали в Москве на войну против Украины

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  • 11.04.2025, 13:55
  • 4,030
Стало известно, сколько китайцев завербовали в Москве на войну против Украины

Журналисты выяснили их имена.

По меньшей мере 51 гражданин Китая прошел через пункт отбора ВС РФ в Москве за год. Российский расследовательский проект «Важные истории» идентифицировал этих людей.

Журналисты выяснили имена китайцев, проанализировав документы, которые оказались в распоряжении проекта. 31 боец из КНР обратился в московский пункт отбора в 2023-м, еще 20 - в 2024 году.

Большинство из них прилетели в Москву незадолго до обращения в пункт отбора на службу по контракту. Как минимум четыре китайских добровольца после визита в пункт отбора улетели обратно в Китай.

По данным СМИ, самому младшему из китайских контрактников - 20 лет, самому старшему - 51 год. Как минимум один китаец уже погиб на войне в Украине, еще несколько - получили ранения. В то же время несколько граждан Китая теоретически могли вернуться на родину после завершения годового контракта с российской армией.

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