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Китай призвал ЕС к сотрудничеству

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  • 11.04.2025, 16:04
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Китай призвал ЕС к сотрудничеству

Для защиты глобальной торговли.

Китай и Евросоюз должны совместно работать над защитой международной торговой среды и противостоять односторонним и запугивающим действиям, чтобы поддержать правила и порядок, заявил в пятницу, 11 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, передает DW со ссылкой на китайское государственное агентство «Синьхуа».

По мнению китайского лидера, в торговой войне не может быть победителей.

«Мы всегда выступали за переговоры и мирное решение кризиса, подобного нынешнему торговому кризису», - сказал после встречи представителям СМИ испанский премьер. Он добавил, что мир нуждается как в Китае, так и в США. Вместе с тем, отметил он, у Испании и Европы сохраняется большой дефицит торгового баланса с Пекином, и это необходимо «исправить».

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