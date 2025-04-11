Китай призвал ЕС к сотрудничеству 5 11.04.2025, 16:04

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Для защиты глобальной торговли.

Китай и Евросоюз должны совместно работать над защитой международной торговой среды и противостоять односторонним и запугивающим действиям, чтобы поддержать правила и порядок, заявил в пятницу, 11 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, передает DW со ссылкой на китайское государственное агентство «Синьхуа».

По мнению китайского лидера, в торговой войне не может быть победителей.

«Мы всегда выступали за переговоры и мирное решение кризиса, подобного нынешнему торговому кризису», - сказал после встречи представителям СМИ испанский премьер. Он добавил, что мир нуждается как в Китае, так и в США. Вместе с тем, отметил он, у Испании и Европы сохраняется большой дефицит торгового баланса с Пекином, и это необходимо «исправить».

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