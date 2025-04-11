Цена российской нефти пробила почти двухлетнее дно 11.04.2025, 18:19

Стоимость Urals приближается к критической точке для бюджета РФ.

Торговая война, начатая президентом США Дональдом Трампом, подтолкнула мировые цены на нефть вниз. В последние дни июньские фьючерсы на марку Brent торгуются в районе $62-63 за баррель и даже падали ниже отметки в $60 долларов за бочку. Для российской же нефти, которая продается по скидкам, ситуация выглядит еще плачевнее, пишет dialog.ua.

Так низко цена Urals не падала почти два года

Как пишут росСМИ со ссылкой на данные агентства Argus, 9 апреля цена основного российского экспортного сорта нефти Urals падала ниже 50 долларов за баррель. В последний раз стоимость Urals опускалась ниже этой отметки в июне 2023 года.

На базе FOB Приморск стоимость Urals 9 апреля снизилась до $47,54 за баррель, тогда как днем ранее она составляла $51,14. Однако уже 10 апреля котировка вернулась к $50,35. На базе FOB Новороссийск цена также резко падала – с $53,14 до $48,39, но затем восстановилась до $51,2.

Дисконт к североморскому эталону NSD 9 апреля увеличился до $15,1 (Приморск) и $14,25 (Новороссийск).

Дешевела 9 апреля и российская марка ESPO, экспортируемая через порт Козьмино. Так, стоимость этого сорта падала до $53,19 с $56,63, но на следующий день восстановилась до $56,47. 7 апреля цена ESPO опустилась ниже установленного Западом ценового потолка на уровне $60 за бочку. Это произошло лишь второй раз с момента внедрения упомянутой меры.

Бюджет РФ не добирает

Таким образом, обе перечисленные российские марки торгуются по цене значительно меньшей, чем $69,7 за баррель, которая заложена в бюджет РФ на текущий год.

По оценке аналитиков, снижение цен связано с рядом факторов, в том числе с новыми торговыми мерами США, вызвавшими турбулентность на рынках. Кроме того, неожиданное решение ОПЕК+ о резком увеличении добычи нефти с мая 2025 года усилило давление на цены.

Российская нефть в пике: цена Urals пробила почти двухлетнее дно

Стоимость российской нефти продолжает падать на фоне снижения мировых цен и обвала фондовых рынков, вызванного торговой войной.

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