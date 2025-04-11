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CNN: Администрация Трампа отговаривала Китай от введения ответных тарифов

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  • 11.04.2025, 21:46
  • 3,416
CNN: Администрация Трампа отговаривала Китай от введения ответных тарифов

Си Цзиньпин сделал резкое заявление.

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа пытались убедить китайских чиновников не вводить ответные тарифы против США. Но это было безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источников издания, в ходе частных переговоров за несколько часов до того, как Китай объявил о новых ответных тарифах против США, администрация Трампа предостерегала китайских чиновников от такого шага.

Также чиновникам КНР заявляли, что лидер Китая Си Цзиньпин должен попросить о переговорах с Трампом.

Но Китай это не убедило - страна решила ввести ответный тариф, а просьб о звонке на уровне лидеров не было.

- На протяжении более 70 лет развитие Китая основывалось на самодостаточности и упорном труде - никогда на подачках от других, и он не боится никакого несправедливого подавления, - отмечал Си Цзиньпин.

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