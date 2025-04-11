CNN: Администрация Трампа отговаривала Китай от введения ответных тарифов 5 11.04.2025, 21:46

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Си Цзиньпин сделал резкое заявление.

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа пытались убедить китайских чиновников не вводить ответные тарифы против США. Но это было безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источников издания, в ходе частных переговоров за несколько часов до того, как Китай объявил о новых ответных тарифах против США, администрация Трампа предостерегала китайских чиновников от такого шага.

Также чиновникам КНР заявляли, что лидер Китая Си Цзиньпин должен попросить о переговорах с Трампом.

Но Китай это не убедило - страна решила ввести ответный тариф, а просьб о звонке на уровне лидеров не было.

- На протяжении более 70 лет развитие Китая основывалось на самодостаточности и упорном труде - никогда на подачках от других, и он не боится никакого несправедливого подавления, - отмечал Си Цзиньпин.

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