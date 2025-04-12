В Финляндии ввели серьезное ограничение для россиян 12.04.2025, 1:00

Оно касается недвижимости.

Парламент Финляндии единогласно одобрил правительственный закон, запрещающий гражданам России покупать недвижимость в стране, сообщает министерство обороны Финляндии 11 апреля.

Принятые поправки запрещают покупать недвижимость выходцам из стран, которые «ведут агрессивную войну и могут представлять угрозу безопасности Финляндии», сообщает Yle.

Министр обороны Антти Хаккянен говорил в феврале, что в поправках нет прямого упоминания России, «но в текущей ситуации с безопасностью это затрагивает РФ, ее граждан и компании». По словам министра, сейчас закон фактически касается только России, но может быть распространен и на другие страны, которые соответствуют критериям.

Принятый закон делает исключение для россиян, у которых есть постоянный вид на жительство в Финляндии или гражданство и Финляндии, и России. Они по-прежнему смогут владеть жильем или приобретать его, отмечал министр обороны страны.

В Минобороны Финляндии говорили, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу безопасности в Европе, а недвижимость — это форма враждебного влияния, указывает Yle.

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