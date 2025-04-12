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В Польше состоялись дебаты восьми кандидатов в президенты

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  • 12.04.2025, 11:42
В Польше состоялись дебаты восьми кандидатов в президенты

Встречу транслировали три крупные телестанции.

Восемь кандидатов в президенты Польши участвовали в президентских дебатах в городе Коньске. Встречу транслировали три крупные телестанции: TVP, TVN и Polsat, сообщает «Польское радио».

Среди участников — лидер «Гражданской коалиции» мэр Варшавы Рафал Тшасковский, кандидат от «Права и справедливости» Кароль Навроцкий, кандидат от «Левых сил» Магдалена Бейят, кандидат от группы «Третий путь» Шимон Головня, а также кандидаты Иоанна Сенышин, Марек Якубяк из группы свободных республиканцев, Кшиштоф Становский и Матей Матяк.

Дискуссия была разделена на три тематических блока: безопасность, внешняя политика и экономика. Теледебаты также транслировал телеканал «Telewizja Republika».

Первоначально в дебатах в Коньске, организованных избирательными штабами, должны были участвовать только Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. В пятницу, непосредственно перед событием, кандидат «Гражданской коалиции» обратился с просьбой расширить дебаты, включив в нее других кандидатов, которые заявили, что намерены приехать. В социальных сетях Тшасковский объяснял, что, поскольку другие кандидаты выразили желание участвовать, дебаты «должны быть расширены» из уважения к кандидатам и избирателям.

Накануне «Telewizja Republika» организовала собственные дебаты на Рыночной площади в Коньске. Среди участников были: кандидат от ПиС Кароль Навроцкий, кандидат от «Третьего пути» Шимон Головня, а также Иоанна Сенышин, Кшиштоф Становский и Марек Якубяк.

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