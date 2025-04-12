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Бойцы ВСУ показали очень редкое видео «дроновой войны»

  • 12.04.2025, 13:20
Бойцы ВСУ показали очень редкое видео «дроновой войны»

На нем украинцы перехватывают и приземляют российские БПЛА.

Каждый день Россия применяет на фронте тысячи дронов разных типов, поэтому противодействие дроновым атакам крайне важно для защиты жизней украинских воинов и военной техники. В частности, достаточно умело делают это рэбовцы 63 отдельной механизированной бригады.

Военные показали редкое видео с перехватом и приземлением восьми вражеских FPV-дронов, зафиксированных камерами российских беспилотников. Оно было опубликовано на Facebook-странице бригады.

Военные отметили, что в марте ребята 63 ОМБр не позволили долететь до целей сотням российских беспилотников. Продолжили они это делать и в апреле.

Увидеть, как происходит нейтрализация русских дронов, украинцам удалось благодаря видео из российских БПЛА.

«Редкое видео с российских дронов – как их перехватывают и приземляют рэбовцы 63 бригады. 8 уничтоженных фпвишек на видео – это работа наших специалистов всего за сутки. В прошлом месяце они сбили почти пол тысячи коптеров. Представьте, сколько это спасенных жизней и техники!» – указано в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах с перехваченных российских дронов видно, как они под влиянием средств РЭБ теряют управляемость и падают на землю.

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