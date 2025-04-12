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Россию оставили без молочной продукции популярного белорусского бренда

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  • 12.04.2025, 13:30
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Россию оставили без молочной продукции популярного белорусского бренда

Решение принял Россельхознадзор.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) 11 апреля потребовала ввести запрет на ввоз в страну молочной продукции популярного белорусского бренда — «Молочный гостинец».

Исходя из официального письма, опубликованного на сайте Россельхознадзора, с 12 апреля в Россию запретили ввозить молочную продукцию с производственного участка Минского молочного завода № 1, где производят продукцию под брендом «Молочный гостинец», пишет «Телеграф».

Ведомство обратилось в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с просьбой временно перестать выдавать ветеринарные сертификаты на эти товары, которые планировалось поставить в Россию. Информацию о временном запрете на поставки Россельхознадзор потребовал «довести до сведения руководителей органов управления ветеринарией субъектов России» и «всех заинтересованных организаций и лиц», ведущих торговлю с этой белорусской компанией.

При этом причины временного запрета на поставки в Россельхознадзоре не назвали, хотя обычно, если у российских проверяющих возникают претензии к качеству и безопасности продукции, они прямо об этом указывают в сводном отчёте на официальном сайте Россельхознадзора и в прикреплённом официальном уведомлении.

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