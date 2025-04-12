закрыть
12 апреля 2025, суббота, 14:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сырский: Попытки прорыва стоили России рекордных потерь

  • 12.04.2025, 13:59
Сырский: Попытки прорыва стоили России рекордных потерь

Главком ВСУ рассказал о ситуации на фронте.

Российские захватчики с начала года понесли рекордные потери. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, они составили более 140 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Александра Сырского.

«Попытки оккупантов продавить нашу оборону оборачиваются для российских захватчиков рекордными потерями», - говорится в сообщении.

С начала года общие потери врага в личном составе превысили 140 тысяч человек (140 650).

Сырский поблагодарил воинов за стойкость и меткость.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников