Сырский: Попытки прорыва стоили России рекордных потерь 12.04.2025, 13:59

Главком ВСУ рассказал о ситуации на фронте.

Российские захватчики с начала года понесли рекордные потери. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, они составили более 140 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Александра Сырского.

«Попытки оккупантов продавить нашу оборону оборачиваются для российских захватчиков рекордными потерями», - говорится в сообщении.

С начала года общие потери врага в личном составе превысили 140 тысяч человек (140 650).

Сырский поблагодарил воинов за стойкость и меткость.

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