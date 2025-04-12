Сырский: Попытки прорыва стоили России рекордных потерь
- 12.04.2025, 13:59
Главком ВСУ рассказал о ситуации на фронте.
Российские захватчики с начала года понесли рекордные потери. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, они составили более 140 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Александра Сырского.
«Попытки оккупантов продавить нашу оборону оборачиваются для российских захватчиков рекордными потерями», - говорится в сообщении.
С начала года общие потери врага в личном составе превысили 140 тысяч человек (140 650).
Сырский поблагодарил воинов за стойкость и меткость.