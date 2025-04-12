Названы страны ЕС с самыми высокими минимальными зарплатами
- 12.04.2025, 15:26
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Кто в лидерах?
Статистическая служба Евросоюза (Евростат) представила обновленные данные о размере минимальной заработной платы в государствах ЕС. Внимание на публикацию обратил Myfin.by.
По состоянию на 1 января 2025 года в 22 из 27 стран ЕС установлены национальные размеры минималки, за исключением Дании, Италии, Австрии, Финляндии и Швеции. Как уточнили в Евростате, минимальная заработная плата — это сумма до вычета подоходного налога и взносов в фонд социального страхования.
Самая высокая минимальная зарплата зафиксирована в следующих странах Евросоюза:
Люксембург (2638 евро),
Ирландия (2282),
Нидерланды (2193),
Германия (2161),
Бельгия (2070).
Во Франции показатель составил 1802, в Испании — 1381, в Польше — 1091, в Литве — 1038, в Португалии — 1015.
В январе 2025 года в 10 странах ЕС минимальная заработная плата составляла менее 1000 евро в месяц.
Напомним, в соответствии с постановлением Совета Министров от 10 декабря 2024 г. № 935 с 1 января 2025 года в Беларуси месячная минимальная заработная плата установлена в размере 726 рублей (195,68 евро по курсу на 12 апреля).