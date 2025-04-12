закрыть
12 апреля 2025, суббота, 16:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы страны ЕС с самыми высокими минимальными зарплатами

  • 12.04.2025, 15:26
  • 1,894
Названы страны ЕС с самыми высокими минимальными зарплатами

Кто в лидерах?

Статистическая служба Евросоюза (Евростат) представила обновленные данные о размере минимальной заработной платы в государствах ЕС. Внимание на публикацию обратил Myfin.by.

По состоянию на 1 января 2025 года в 22 из 27 стран ЕС установлены национальные размеры минималки, за исключением Дании, Италии, Австрии, Финляндии и Швеции. Как уточнили в Евростате, минимальная заработная плата — это сумма до вычета подоходного налога и взносов в фонд социального страхования.

Самая высокая минимальная зарплата зафиксирована в следующих странах Евросоюза:

Люксембург (2638 евро),

Ирландия (2282),

Нидерланды (2193),

Германия (2161),

Бельгия (2070).

Во Франции показатель составил 1802, в Испании — 1381, в Польше — 1091, в Литве — 1038, в Португалии — 1015.

В январе 2025 года в 10 странах ЕС минимальная заработная плата составляла менее 1000 евро в месяц.

Напомним, в соответствии с постановлением Совета Министров от 10 декабря 2024 г. № 935 с 1 января 2025 года в Беларуси месячная минимальная заработная плата установлена в размере 726 рублей (195,68 евро по курсу на 12 апреля).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников