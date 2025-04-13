В России упали WhatsApp и Steam 1 13.04.2025, 9:33

Больше всего сообщений о сбоях пришло из Санкт-Петербурга и Москвы.

В рунете 12 апреля зафиксировали очередной сбой — перестали работать самый популярный в России мессенджер WhatsApp и игровая платформа Steam, пишет The Moscow Times.

По данным Downdetector, WhatsApp начал сбоить в районе трех часов дня по московскому времени. Пик жалоб пришелся на 18:15 — юзеры сообщили о проблемах с доступом к сервису более тысяч раз. В «Сбой.рф» было почти 350 жалоб на работу WhatsApp за пятнадцать минут. Более половины жалоб касаются проблем с оповещением, остальные заявки свидетельствуют об общем сбое мессенджера и отсутствии доступа к приложению. Больше всего сообщений о сбоях пришло из Санкт-Петербурга и Москвы, а также Новосибирской, Нижегородской и Свердловской областей. Люди пишут, что в «групповых чатах не загружаются видео, фото, текст», а также о том, что сообщения отправляются, но не доходят до адресата.

Около 17:15 пользователи также сообщили о сбое в работе Steam. Большинство жалоб пришло из Иркутска, аннексированного Севастополя, Пскова и Ростова-на-Дону. В 70% случаев имел место общий сбой платформы, также сообщалось о неработающем сайте и отсутствии доступа в мобильное приложение.

Это уже по меньшей мере восьмой по счету сбой рунета с начала года, которые происходят на фоне блокировок Роскомнадзора (РКН). В последний раз неполадки фиксировались 10 апреля. Тогда упали Система быстрых платежей (в третий раз за две недели), а также сервисы ПСБ, Т-Банка и Т-Инвестиций. В конце марта сбой произошел у ресурсов «Яндекса», «Ростелека», МТС, Т2, «Билайна», «МегаФона» и Yota. РКН, который блокирует американский сервис Cloudflare, объясняет неполадки «использованием иностранной серверной инфраструктуры».

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