Птицы, живущие в городах, имеют более яркие перья 13.04.2025, 10:22

Ученые назвали причину.

Урбанизация захватывает планету: все больше на земле становится небоскребов, асфальтированных дорог, парковок. В таких условиях животные и растения должны адаптироваться или исчезнуть. Птицы - яркий пример того, как городская жизнь влияет на дикую природу, пишет earth.com.

Городская экология изучает, как животные приспосабливаются к городской жизни и как меняются их поведение, вид и шансы на выживание в процессе урбанизации. Известно, что городской шум влияет на то, как птицы поют и общаются. Но возникает вопрос, как город может влиять на вид птиц.

Перья птиц - это не только украшение. Оно выполняет и другие важные функции, в частности регулирует теплообмен, маскирует от хищников, а также подает сигналы потенциальным партнерам.

Отмечается, что в естественных средах обитания цвет перьев меняется медленно из поколения в поколение, а вот в городах этот процесс происходит быстрее. Более высокая температура воздуха в городе, серо-темный фон стен и дорог, неоновый свет создают уникальную среду, которая может влиять на цвет птиц.

Ученые решили выяснить, отличается ли окраска городских птиц от окраски их сельских сородичей. За это взялась группа исследователей под руководством Барта Кемпенаерса из Института биологического разума Макса Планка и Университета Гранады.

Они сравнили более 1200 видов птиц в средах обитания с различными уровнями урбанизации и обнаружили, что птицы, живущие в городах, как правило, имеют менее коричневую окраску.

«Коричневые оттенки более распространены в естественной среде обитания, чем в городах. Мы подозреваем, что коричневые птицы находятся в невыгодном положении в городе», - пояснил один из ведущих авторов исследования Каспар Делхей.

Городские птицы, похоже, лишаются своих землистых тонов и приобретают цвета, которые отличают их на городском фоне, решили ученые. Ведь города относительно безопасны, с меньшим количеством хищников, поэтому у птиц нет необходимости так часто прятаться. В результате цвета, которые когда-то были рискованными, теперь могут помочь в распознавании, спаривании или доминировании внутри вида.

Хотя в городах видов птиц меньше, однако их цветовое разнообразие - выше, говорят ученые.

«В городах меньше видов, чем в сельской местности. Если мы принимаем это во внимание, птичьи сообщества в городах на самом деле имеют большее цветовое разнообразие», - отметил один из авторов исследования Хуан Диего Ибаньез-Аламо.

В материале говорится, что в будущих исследованиях ученые, вероятно, попытаются определить, насколько распространена эта модель в отношении других животных - насекомых, рептилий или млекопитающих.

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