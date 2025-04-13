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В России рассказали, где в Беларуси может появиться вторая АЭС

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  • 13.04.2025, 11:27
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В России рассказали, где в Беларуси может появиться вторая АЭС

Стало известно, какие регионы рассматривают.

Рассматриваются два места для строительства второй АЭС в Беларуси — допблок БелАЭС в Островце и новая АЭС в Могилевской области. Об этом сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Белорусские партнеры заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики, — сообщил он. — Сейчас рассматриваются варианты строительства в Беларуси либо дополнительного, третьего, энергоблока уже действующей БелАЭС в Островце, либо новой двухблочной АЭС в Могилевской области».

Он также отметил, что работа по технико-экономическому обоснованию строительства второй АЭС в Беларуси должна быть завершена к середине года.

Напомним, в конце марта в Минэнерго нашей страны заявляли, что ведется подготовка к техническим переговорам с Россией о строительстве в Беларуси второй атомной электростанции.

Лукашенко на переговорах с Путиным в Кремле 13 марта попросил, чтобы «Росатом» построил в Беларуси еще одну АЭС.

Такую идею Лукашенко озвучивал и ранее. Недавно он заговорил об этом во время посещения Минского технопарка.

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