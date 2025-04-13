В России рассказали, где в Беларуси может появиться вторая АЭС 5 13.04.2025, 11:27

3,872

Стало известно, какие регионы рассматривают.

Рассматриваются два места для строительства второй АЭС в Беларуси — допблок БелАЭС в Островце и новая АЭС в Могилевской области. Об этом сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Белорусские партнеры заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики, — сообщил он. — Сейчас рассматриваются варианты строительства в Беларуси либо дополнительного, третьего, энергоблока уже действующей БелАЭС в Островце, либо новой двухблочной АЭС в Могилевской области».

Он также отметил, что работа по технико-экономическому обоснованию строительства второй АЭС в Беларуси должна быть завершена к середине года.

Напомним, в конце марта в Минэнерго нашей страны заявляли, что ведется подготовка к техническим переговорам с Россией о строительстве в Беларуси второй атомной электростанции.

Лукашенко на переговорах с Путиным в Кремле 13 марта попросил, чтобы «Росатом» построил в Беларуси еще одну АЭС.

Такую идею Лукашенко озвучивал и ранее. Недавно он заговорил об этом во время посещения Минского технопарка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com