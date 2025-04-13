Российскую бронетанковую колонну разбили под Торецком

Российскую бронетанковую колонну разбили под Торецком3
- 13.04.2025, 13:44
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Оккупанты пошли на штурм позиций ВСУ в лоб и потеряли все.
Россия вновь попыталась взять Торецк в лоб, и снова получила огненный разгром. Бронетанковая колонна, брошенная на прорыв украинской обороны, была уничтожена слаженными действиями 28-й механизированной и 1004-й бригад. Украинская разведка, артиллерия и дроны превратили технику и пехоту оккупантов в обломки и воронки.
Видео уничтожения врага опубликовала пресс-служба бригады в соцсетях.
Враг пошел на штурм и потерял все
В районе Торецка украинские бойцы 28-й механизированной бригады совместно с мотопехотным батальоном 1004-й бригады охраны и обслуживания отбили попытку штурма со стороны российских войск.
Оккупанты атаковали колонной бронетехники, рассчитывая на фактор внезапности и благоприятные погодные условия.
Но были заранее обнаружены аэроразведкой, после чего по ним ударили артиллерия и дроны. Точными ударами военные пробили защиту одной из бронемашин, заставив десант разбегаться по лесополосам. Затем машину окончательно подожгли. Остальная техника начала отход, получая удар за ударом.
Дроны и пехота добили врага
По вражеской бронетехнике и пехоте работали операторы подразделений ББпС «Спалах» и Kurt&Company, а также бойцы украинской пехоты с поддержкой FPV-дронов и дронов-бомбардировщиков.
Пехота, которая пыталась укрыться в посадках, была уничтожена точными ударами с воздуха и земли. Геолокация атаки подтверждена по кадрам с места: бой произошел на северных окраинах Торецка, в районе поселка Дружба.
Торецк - горячая точка на карте войны
Бои за Торецк длятся с конца августа 2024 года. Российские войска смогли продвинуться в часть города, но урбанистическая застройка и плотная работа украинских беспилотников делают невозможным массированный штурм.
Оккупанты проникают мелкими группами, избегая прямых атак колоннами, как оказалось, не зря. Ранее в январе - феврале 2025 года силы 28-й бригады и штурмовой бригады «Лють» провели операцию по вклиниванию в центр города с северных и западных окраин. Им удалось зачистить район шахты «Торецк» и взять под контроль важную высоту - прилегающий террикон.
Попытка штурма силами бронетанковой колонны вновь провалилась. Украина продолжает удерживать и контратаковать на ключевых направлениях, сохраняя контроль над важными позициями, и наносит оккупантам тяжелые потери.