Мигранты напали на авто польских пограничников, среди них был человек в форме белорусских служб 2 13.04.2025, 15:24

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Инцидент произошел в районе Мельника.

Мигранты напали на авто польских пограничников на границе с Беларусью. Об этом сообщил пресс-секретарь министра внутренних дел и администрации Польши Яцек Добжиньски и поделился кадрами случившегося.

«Граница в районе Мельника. Десятки людей пытаются прорваться через охрану, пытаясь нелегально попасть в Польшу. Когда появляется пограничный патруль, нападающие начинают бросать камни во встречный автомобиль», — написал Добжиньски в X.

По его словам, среди них был человек в форме белорусских служб.

«В группе агрессоров камера фиксирует сотрудника белорусской службы в форме, который также атакует камнями наших сотрудников в форме. Благодаря быстрой и эффективной реакции пограничников и солдат, никому не удалось проникнуть в нашу страну. Польская граница закрыта. Переход через нее невозможен», — подытожил польский чиновник.

Granica niedaleko Mielnika. Kilkadziesiąt osób próbuje pokonać zabezpieczenie usiłując nielegalnie wedrzeć się do Polski. Gdy pojawia się patrol @Straz_Graniczna napastnicy zaczynają rzucać kamieniami w nadjeżdżające auto. W grupie agresorów kamera rejestruje umundurowanego… pic.twitter.com/lXmqnsWKr2 — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) April 13, 2025

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