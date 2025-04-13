Украинские воины отбили штурм и сожгли бронетехнику россиян в Харьковской области 13.04.2025, 17:16

Видеофакт.

Российские оккупанты продолжают давить на позиции Сил обороны в Харьковской области. Однако ВСУ успешно отбили очередной штурм врага и сожгли технику россиян.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица».

По сообщению ОСГВ, оккупанты в очередной раз попытались наступать на оборонительные позиции украинских защитников бронетехникой, но снова неудачно.

58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского отразила штурм бронетехники врага и нанесла ему ощутимые потери.

«Воины бригады имени гетмана Ивана Выговского устроили захватчикам "теплый и гостеприимный прием", сжегши вражескую бронетехнику так, как это делали много раз раньше», - подчеркнули в группировке войск.

Яркую работу защитников мотопехотная бригада продемонстрировала на видео.

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