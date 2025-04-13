Трамп прошел медосмотр

Трамп прошел медосмотр2
- 13.04.2025, 17:48
Появилось заключение врача.
Итоги медосмотра президента США Дональда Трампа показывают, что он готов к исполнению свои обязанностей на этом посту, говорится в заключении врача Белого дома Шона Барбабеллы.
«Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства», — сказано в документе, направленном пресс-секретарю Белого дома Каролин Ливитт.
Трамп проходил медосмотр 11 апреля.