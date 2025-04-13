Трамп прошел медосмотр 2 13.04.2025, 17:48

Появилось заключение врача.

Итоги медосмотра президента США Дональда Трампа показывают, что он готов к исполнению свои обязанностей на этом посту, говорится в заключении врача Белого дома Шона Барбабеллы.

«Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства», — сказано в документе, направленном пресс-секретарю Белого дома Каролин Ливитт.

Трамп проходил медосмотр 11 апреля.

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