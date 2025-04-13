Флаг Украины остался невредимым среди руин в Сумах 13.04.2025, 21:13

Видеофакт.

Среди руин вследствие российского удара по Сумам 13 апреля остался невредимым флаг Украины.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

«В Сумах российская атака унесла жизни невинных людей... но среди руин остался невредимым флаг Украины. Это знак. Это символ. Мы стоим. И выстоим. Мы — несокрушимы. Мы победим!» - написали в ГСЧС.

Напомним, в результате ракетной атаки по центру города Сумы 13 апреля 2025 года - 34 человека погибли и 115 ранены.

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