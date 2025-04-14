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В Пенсильвании подожгли резиденцию губернатора штата

  • 14.04.2025, 1:13
  • 1,292
В Пенсильвании подожгли резиденцию губернатора штата

Он находился внутри помещения вместе со своей семьей.

В городе Гаррисберг (столица штата Пенсильвания) подожгли резиденцию губернатора штата, демократа Джоша Шапиро, когда он находился внутри вместе со своей семьей, сообщает The Washington Post.

Семья проснулась ночью в воскресенье, 14 апреля, от стука полиции в дверь, которая прибыла в связи с возгоранием в доме. Всех членов семьи эвакуировали, никто не пострадал.

Пожар потушили в противоположной части резиденции, однако он причинил «значительный ущерб». Полиция начала расследование инцидента, она охарактеризовала возгорание как «акт поджога».

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