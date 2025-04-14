В Витебской области выявлен дефицит основных продуктов
- 14.04.2025, 14:00
Магазины торговали просрочкой.
Систематическое отсутствие ряда товаров из обязательного ассортимента выявила прокурорская проверка в магазинах Сенненского района. Как сообщает «Еврорадио» , недостаток обязательного ассортимента выявили в большинстве магазинов района — как частных, так и государственных, в том числе в сети райпо (Сенненский филиал Витебского областного потребительского общества).
Например, в магазине в агрогородке Белая Липа не было в продаже 22 из 106 товаров, предусмотренных действующим ассортиментным перечнем, или 20,8%. Прокуроры не нашли сыров, яиц, йогуртов, масла, рыбы и других обязательных продуктов.
Такие же нарушения выявили в магазинах агрогородков Ходцы, Мошканы, Рулевщина и даже в самом Сенне, а также в двух частных магазинах в поселке Богушевск.
Прокуратура потребовала устранить нарушения и привлекла к ответственности десять человек.