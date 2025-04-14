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Какой будет погода в Беларуси на Пасху

  • 14.04.2025, 14:54
Какой будет погода в Беларуси на Пасху

Температура может подняться до +25°C.

Пасхальные выходные в 2025 году будут теплыми, даже жаркими.

Синоптики Белгидромета прогнозируют, что кое-где по стране температура может подняться до 25°C и выше.

После аномально холодной недели в ближайшие дни апрель будет наверстывать упущенное.

В Беларуси будет становиться все теплее, а прогрев воздуха день ото дня увеличится.

Так, в среду, 16 апреля, температура воздуха ночью составит от 4 до 11°C, а днем – от 12 до 19°C, но местами может подняться и до 23°C. При этом ночью и утром на большей части территории ожидаются дожди и даже грозы.

Погода на 17 и 18 апреля

В четверг кратковременные дожди не отступят, утром возможен слабый туман. В темное время суток воздух прогреется до 6–12°C. Днем минимальная температура составит 19°C в Витебской области, 27°C – в Гродненской.

Осадки прекратятся лишь в пятницу, 18 апреля. Показания термометра при этом не будут отличаться от значений предыдущего дня.

Погода на Пасху

Не по сезону теплая погода сохранится и в выходные.

Суббота может снова принести дожди. Ночная температура на несколько суток установится в пределах 6–13°C, днем ожидается от 20 до 25°C, по западу – до 19°C.

Грозой может запомниться и праздничное воскресенье. Синоптики прогнозируют, что на солнце будет до 25°C, по западу чуть прохладнее – 16–18°C.

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