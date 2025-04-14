Какой будет погода в Беларуси на Пасху
- 14.04.2025, 14:54
Температура может подняться до +25°C.
Пасхальные выходные в 2025 году будут теплыми, даже жаркими.
Синоптики Белгидромета прогнозируют, что кое-где по стране температура может подняться до 25°C и выше.
После аномально холодной недели в ближайшие дни апрель будет наверстывать упущенное.
В Беларуси будет становиться все теплее, а прогрев воздуха день ото дня увеличится.
Так, в среду, 16 апреля, температура воздуха ночью составит от 4 до 11°C, а днем – от 12 до 19°C, но местами может подняться и до 23°C. При этом ночью и утром на большей части территории ожидаются дожди и даже грозы.
Погода на 17 и 18 апреля
В четверг кратковременные дожди не отступят, утром возможен слабый туман. В темное время суток воздух прогреется до 6–12°C. Днем минимальная температура составит 19°C в Витебской области, 27°C – в Гродненской.
Осадки прекратятся лишь в пятницу, 18 апреля. Показания термометра при этом не будут отличаться от значений предыдущего дня.
Погода на Пасху
Не по сезону теплая погода сохранится и в выходные.
Суббота может снова принести дожди. Ночная температура на несколько суток установится в пределах 6–13°C, днем ожидается от 20 до 25°C, по западу – до 19°C.
Грозой может запомниться и праздничное воскресенье. Синоптики прогнозируют, что на солнце будет до 25°C, по западу чуть прохладнее – 16–18°C.