Россию ждет обвальное падение добычи нефти 2 14.04.2025, 20:47

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Затем - полное исчезновение с мирового нефтяного рынка.

Нефтяное благополучие, в котором более полувека живет Россия, продавая за рубеж углеводороды в обмен на валюту, технологии и ширпотреб, с угрожающей скоростью приближается к финалу, пишет The Moscow Times.

Без значительных инвестиций, технологического прорыва, изменений в регулировании и отмены западных санкций Россия уже в ближайшие десятилетия может столкнуться с обвальным падением добычи нефти, а в худшем случае — полностью исчезнуть с мирового нефтяного рынка. Такой прогноз правительство заложило в Энергостратегию до 2050 года, которую в понедельник утвердил российский премьер Михаил Мишустин.

Согласно документу, в «инерционном сценарии», который «предполагает сохранение сложившихся трендов и действующих подходов в отраслях ТЭК», добыча нефти с текущих 530-540 млн тонн в год снизится до 477 млн тонн к 2036 году, а к 2050-му — до 287 млн тонн, то есть почти вдвое относительно текущих уровней. Экспорт нефти при этом придется сократить в 3 раза — с 234 до 79 млн тонн в год.

В «стресс-сценарии», который включает усиление западных санкций и ускоренный отказ мира от углеводородов, к 2050 году Россия будет добывать лишь 171 млн тонн нефти ежегодно — втрое меньше, чем сейчас. А баррелей для экспорта не останется вовсе: его объем опустится до нуля.

Нефтегазовый сектор обеспечивает треть доходов бюджета, треть всех инвестиций в стране и две трети валютной выручки экономики. Но «в части добычи и экспорта нефти при сохранении текущих тенденций имеются значительные риски сокращения объемов производства», говорится в стратегии. Старые, открытые еще при СССР месторождения постепенно истощаются, а новых с дешевой и легкой в добыче нефтью обнаружить не удается. Кроме того, сказывается высокий уровень налогов для нефтяных компаний и «ограниченность доступа к технологиям как для разработки, так и для разведки запасов», говорится в документе.

Согласно стратегии, всего в российских недрах находится 31 млрд тонн разведанных запасов нефти, которой могло бы хватить на 65 лет добычи. Однако треть, или более 10 млрд тонн, в настоящий момент «нерентабельны».

Чтобы поддерживать текущий уровень нефтедобычи («целевой сценарий»), требуются значительные инвестиции, а также достижение «технологического суверенитета», следует из стратегии. В общей сложности, согласно документу, нужно провести «замещение» более 1500 позиций «критически необходимого оборудования».

Пока же российская сырьевая отрасль сохраняет почти тотальную зависимость от иностранных технологий. Доля импортного бурового оборудования, а также аналитического ПО для добычи полезных ископаемых в настоящий момент превышает 90%. Импортными, по данным Минприроды, остаются 50% горных машин и 30% наземного геофизического оборудования. Чуть меньше зависимость от импорта оборудования для технологических исследований (20%) и геофизического оборудования для исследования скважин (10%).

В главном нефтяном регионе России — Ханты-Мансийском автономном округе, который обеспечивает практически половину всех извлекаемых из недр баррелей, — добыча уже стремительно снижается, отмечает эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин: в 2007-08 гг там качали 280 млн тонн ежегодно, в прошлом году — лишь 205 млн тонн. И по прогнозам властей ХМАО, в худшем случае добыча снизится еще на 40 млн тонн к 2030 году, и более чем втрое — к 2050-му.

Нефтяных запасов категории А, то есть доказанных, уже вовлечённых в эксплуатацию и с хорошо изученными характеристиками, в России 9,1 млрд тонн. Однако опыт компаний-операторов на промыслах показывает, что на самом деле коммерчески рентабельных запасов в стране осталось вдвое меньше — около 4,3 млрд тонн, и исчерпать их можно уже лет через восемь, предупреждает Крутихин.

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