В Украине ликвидировали оккупантов, участвовавших в разгоне Майдана 6 15.04.2025, 8:16

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Они отправились на фронт из оккупированного Крыма.

Силы обороны Украины на войне ликвидировали жителей Крыма — военных ВС РФ экс-сотрудников силовых структур, которые в свое время участвовали в разгоне Евромайдана.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

За последние две недели на сайте проекта «Груз 200», который документирует гибель жителей оккупированного полуострова, появились 33 новых некролога, среди них — бывшие сотрудники силовых структур, участвовавшие в разгоне Майдана в Киеве и оккупации Крыма.

Один из погибших — Евгений Козлов из поселка Ленино из Крыма — бывший сотрудник крымского «Беркута». В 2014 году он стоял на блокпостах.

Еще один погибший — Кирилл Блаженко, он участвовал в подавлении Майдана в Киеве и в оккупации Крыма. Журналисты выяснили, что в 2017 году Блаженко остался без работы и претендовал на должность водителя в Ялте, а в своем резюме указал, что с 2010 по 2015 год был «командиром разведывательного десантного отделения».

Как отмечает издание, в оккупированном Крыму практически ежедневно проходят похороны военных РФ, погибших на войне против Украины. На сегодня количество идентифицированных погибших крымчан в войне на стороне России против Украины превысило 1300 человек.

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