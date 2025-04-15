Трамп заморозил гранты Гарварда на 2,2 млрд долларов 15.04.2025, 9:51

Президент США требует провести реформы.

Федеральное правительство США потребовало от Гарварда провести реформы для борьбы с антисемитизмом. Вуз, однако, считает целью администрации Трампа усиление регулирования, пишет Deutsche Welle.

Федеральное правительство США замораживает Гарвардскому университету гранты на сумму более 2,2 млрд долларов и контракты на сумму в 60 миллионов долларов. Об этом говорится в пресс-релизе федерального Минобразования США, опубликованном 14 апреля.

Отмечается, что ранее вуз заявил, что не подчинится требованиям администрации президента США Дональда Трампа, касающимся активизма на территории кампуса.

Требование реформ в Гарварде

11 апреля администрация Трампа направила в Гарвард письмо с призывом провести широкие реформы в сфере управления и руководства вузом, а также изменить политику по приему студентов, пишет AP. По данным агентства, требования администрации Трампа к Гарварду включали также призыв провести проверку вуза, преподавателей и руководства университета на предмет их взглядов на многообразие и запретить ношение масок на территории кампуса. Последнее требование явно было направлено против пропалестинских протестующих, полагают журналисты.

Кроме того, федеральное правительство США потребовало от университета прекратить признание или финансирование «любых студенческих групп или клубов, которые одобряют или пропагандируют преступную деятельность, незаконное насилие или незаконное притеснение», следует из публикации.

Федеральное правительство указало, что под угрозой находятся гранты и контракты на общую сумму в 9 млрд долларов, если Гарвард не приведет свою политику в соответствие с требованиями администрации Трампа, следует из сообщения.

Со своей стороны президент Гарвардского университета Алан Гарбер 14 апреля заявил, что университет не пойдет навстречу требованиям правительства.

Обвинения в антисемитизме во время протестов

Администрация Трампа утверждает, что университеты в США в прошлом году допускали проявление антисемитизма во время проходивших на территории их кампусов протестов против действий Израиля в ходе его войны с террористической организацией ХАМАС в секторе Газа.

Между тем Алан Гарбер подчеркивает, что Гарвард уже провел масштабные реформы, направленные на борьбу с антисемитизмом. В то же время многие из требований правительства, по его оценке, не направлены на борьбу с антисемитизмом, а представляют собой попытку регулировать «интеллектуальные условия» в Гарварде.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com