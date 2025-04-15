Пленные китайцы шокировали признанием о тактике РФ 2 15.04.2025, 11:19

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Фото: "Укринформ"

Гражданин Китая почувствовал это на себе.

Гражданин Китая, воевавший в Украине на стороне российской армии и взятый в плен, пострадал из-за использования россиянами химического оружия.

Об этом пленные военные КНР рассказали на пресс-конференции, которую провела Служба безопасности Украины.

Один из пленных китайцев, Ван Гуанцзюнь, заявил, что до сих пор имеет проблемы со зрением. По его словам, отравляющие вещества были применены россиянами как раз тогда, когда он попал в плен. «Это был какой-то газ, стало невозможно дышать», — рассказал Ван Гуанцзюнь. Он уже терял сознание, когда его «схватили за воротник и вытащили из блиндажа на свежий воздух».

Китайцы также сообщили, что в плену с ними «обращались хорошо» и сразу дали воду и все необходимое.

Отвечая на вопрос, как он оказался в рядах российской армии, Ван Гуанцзюнь сказал, что раньше «жил обычной жизнью», но потерял работу в результате пандемии коронавируса, поэтому и решил «подзаработать». По его словам, службу в российской армии продвигают определенные китайские блогеры и платформы — в частности, TikTok.

Другой пленный, Чжан Ренбо, сказал, что его семья довольно зажиточная, а в Россию он поехал сначала путешествовать, и только потом тоже захотел «заработать денег».

Граждане КНР утверждают, что не знали об участии в войне. В частности, Ван Гуанцзюнь говорил, что хотел работать исключительно с «реабилитацией раненых», а когда он понял, что это не соответствует действительности, «сделать уже ничего было нельзя». Пленные заявили, что РФ «воспользовалась их доверием».

Еще Ван Гуанцзюнь и Чжан Ренбо сообщили, что из Москвы попали сначала в российский Ростов, а затем — в оккупированный Донецк. Оба попали в плен в Донецкой области; один — в районе Тарасовки, другой — вблизи Белогоровки.

Оба выразили желание вернуться в Китай — несмотря на то, что там им грозит наказание за участие в боевых действиях.

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