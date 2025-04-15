Лукашенко встретился с главой разведки РФ 5 15.04.2025, 12:14

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Чтобы «посоветоваться по некоторым вопросам».

Александр Лукашенко 15 апреля встретился с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Диктатор сообщил, что собирается с главой российской разведки «и часы сверить, и посоветоваться по некоторым вопросам, и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать, обсудить ряд политических вопросов, особенно в этой турбулентной ситуации».

— Для меня очень важна будет ваша точка зрения, — добавил Лукашенко.

Он также попросил передать приветствия и «самые добрые пожелания» президенту РФ Владимиру Путину: «Хотя мы часто общаемся по телефону, но тем не менее это будет к месту в силу наших отношений».

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