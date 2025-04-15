закрыть
15 апреля 2025, вторник, 14:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МИД Польши назвал провокацией размещение консульства РФ в бывшей польской школе

  • 15.04.2025, 13:04
  • 2,490
МИД Польши назвал провокацией размещение консульства РФ в бывшей польской школе

Правда, неумелой провокацией.

Размещение генконсульства РФ в Гродно в здании ликвидированной организации «Польска Матеж Школьна» в МИД Польши назвали неумелой провокацией.

«Это неумелая провокация. Однако мы не планируем официального протеста по этому поводу», — цитирует радиостанция RMF24 высказывание представителя польского МИД.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство России в Гродно открылось по новому адресу — улица Городничанская, 40. ранее в этом здании располагались общественная организация польского меньшинства «Польска Матеж Школьна» и общественный лицей имени Элизы Ожешко, где изучали польский язык. Также при «Матежи» работала библиотека, университет третьего возраста для пожилых людей, клуб женщин «Городнянка» и другие инициативы. В 2022 году общественную организацию ликвидировали, а здание конфисковали.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян Ирина Халип
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников