МИД Польши назвал провокацией размещение консульства РФ в бывшей польской школе
- 15.04.2025, 13:04
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Правда, неумелой провокацией.
Размещение генконсульства РФ в Гродно в здании ликвидированной организации «Польска Матеж Школьна» в МИД Польши назвали неумелой провокацией.
«Это неумелая провокация. Однако мы не планируем официального протеста по этому поводу», — цитирует радиостанция RMF24 высказывание представителя польского МИД.
Ранее сообщалось, что генеральное консульство России в Гродно открылось по новому адресу — улица Городничанская, 40. ранее в этом здании располагались общественная организация польского меньшинства «Польска Матеж Школьна» и общественный лицей имени Элизы Ожешко, где изучали польский язык. Также при «Матежи» работала библиотека, университет третьего возраста для пожилых людей, клуб женщин «Городнянка» и другие инициативы. В 2022 году общественную организацию ликвидировали, а здание конфисковали.