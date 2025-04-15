Bloomberg: Доходы России от продажи нефти упали до уровня 2023 года 15.04.2025, 18:04

Объем экспортных поставок российской нефти продолжает сокращаться третью неделю.

Объем экспортных поставок российской нефти продолжает сокращаться третью неделю на фоне торговой войны между США и Китаем, сообщает Bloomberg. Валовая стоимость поставок сырой нефти из России сократилась на 6%, до $1,29 млрд. Столько Россия получала от продажи сырья последний раз в июле 2023 года.

9 апреля цена российской нефти Urals упала ниже $50 впервые с июня 2023 года. Но уже на следующий день на фоне решения США приостановить основную часть объявленных ранее «взаимных» пошлин марка вновь поднялась выше этой отметки.

Экспорт нефти из всех российских портов за четыре недели, заканчивающиеся 13 апреля, упал до 3,13 млн баррелей в день — самого низкого показателя с февраля. По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, на которые ссылается Bloomberg, с 7 по 13 апреля в общей сложности 29 танкеров погрузили 21,93 млн баррелей российской сырой нефти. Неделей ранее на такое же количество судов погрузили 22,23 млн баррелей нефти.

Согласно данным ценового агентства Argus, цена российской нефти сорта Urals из Приморска (Балтийское море) за неделю упала примерно на $9,10 за баррель, стоимость погрузки в Черном море снизилась на $9,40 за баррель. Российская нефть ESPO (ВСТО), традиционно относящаяся к премиальной категории, подешевела примерно на $9,70. Цены на поставки в Индию снизились примерно на $9.

Поставки российской нефти клиентам в Азии за четыре недели до 13 апреля упали до 2,9 млн баррелей в сутки. В статистике учитывались и суда, у которых конкретный пункт назначения не указан, отмечает Bloomberg. В Турцию за указанный период Россия в среднем поставляла около 210 тыс. баррелей нефти в сутки.

Цены нефть начали снижаться со 2 апреля, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении 211 стран и территорий в размере 10–50%. За это время котировки обвалились на 20%. Дополнительное давление оказали ответные пошлины Китая по отношению к товарам из США.

Падение на рынке усугубилось неожиданным решением ОПЕК+ повысить объемы добычи больше, чем ожидалось ранее. Страны-участницы объединения договорились с мая увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки, что в три раза больше первоначально запланированного увеличения добычи на 135 тыс. баррелей в сутки.

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