Беларусь сократила срок обязательного страхования авто 15.04.2025, 18:30

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Все сделали по аналогии с Россией.

В Беларуси сократили минимальный срок, на который можно застраховать машину. Если раньше он составлял 15 дней, то с 23 апреля появится возможность оформить страховку на 5 дней.

Об этом сообщил зампредседателя Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Сергей Сивец.

«Снижение минимального срока автострахования до пяти дней связано с необходимостью создания комфортных условий для краткосрочных, деловых и туристических поездок, например, на выходные и праздники – по аналогии с Российской Федерацией», – отметил он.

Строки страхования были снижены для граждан России. С 23 апреля они смогут застраховать авто в Беларуси на 5, 10, 15 дней.

По словам начальника главного управления страхового надзора Минфина Беларуси Сергея Осенко, республика выполнила все обязательства по снижению сроков страхования для автовладельцев из РФ, которые приезжают в нашу страну.

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