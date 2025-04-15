Нарышкин в Минске пугал Лукашенко войсками НАТО 10 15.04.2025, 18:55

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Глава СВР также угрожал Польше и странам Балтии.

В случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Беларуси и России ущерб будет нанесен всему блоку НАТО, но первыми пострадают «политические круги Польши и балтийских стран», заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 15 апреля в Минске после встречи с Александром Лукашенко.

Польша и страны Балтии, по словам Сергея Нарышкина, «отличаются особой агрессивностью, особенно на словах, бряцают оружием».

Главного российского разведчика возмущает план Польши «вдоль границ Беларуси и Калининградской области установить около 2 миллионов противотанковых мин». Кроме того, как заявил Нарышкин, Польша «очень хотела бы, рассчитывает, надеется получить еще от американцев ядерное оружие».

Сергей Нарышкин обвинил западных соседей Беларуси в том, что именно их военная активность привела к нынешнему кризису в Европе.

«Это, конечно, печально. Они никак не могут понять, что именно наращивание военной активности у границ России, Беларуси стало одним из факторов и причин нынешнего такого большого, острого, очень опасного кризиса на европейском континенте. Они должны бы понять (хотя пока не понимают), что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против «союзного государства» ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первые, кто пострадает, — это носители таких идей, носители среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», — сказал глава СВР России.

По словам Нарышкина, «перед Комитетом госбезопасности Беларуси и Службой внешней разведки России стоят непростые специфические задачи по обеспечению безопасности Беларуси и России». «В этом направлении сделано уже довольно много, но при этом мы видим повышение военной активности государств НАТО у наших границ. Мы чувствуем и видим, что европейские страны — особенно Франция, Великобритания и Германия — повышают уровень эскалации вокруг украинского конфликта. Поэтому нам надо действовать на упреждение. Мы к этому готовы», — заявил Сергей Нарышкин.

Визит Сергея Нарышкина к белорусскому диктатору не анонсировался. Как сообщила после встречи пресс-служба Лукашенко, последний так объяснил ее необходимость: «Откровенно говоря, и часы сверить, и посоветоваться по некоторым вопросам, и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать, обсудить ряд политических вопросов, особенно в этой турбулентной ситуации».

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