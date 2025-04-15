Гражданина Польши, который отсидел в колонии за «оскорбление Лукашенко», депортировали 15.04.2025, 20:20

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Роберт Тампал жил в Беларуси с 90-х годов.

Польского гражданина Роберта Тампала, который ранее был признан политзаключенным в Беларуси, депортировали сразу после освобождения из колонии и запретили въезд в страну на 8 лет, пишет dissidentby.

Роберт Тампал жил в Беларуси с 90-х годов. В 2022 году его задержали за комментарии в социальных сетях про Лукашенко, которые были расценены как «недопустимые», и приговорили к трем годам лишения свободы.

Как стало известно, мужчину сопроводили под конвоем к государственной границе сразу после выхода из колонии. Известно, что у Тампала в Беларуси остался сын, а, вероятнее всего, и вся семья.

На данный момент он находится за пределами Беларуси.

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