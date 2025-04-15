закрыть
15 апреля 2025, вторник, 21:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гражданина Польши, который отсидел в колонии за «оскорбление Лукашенко», депортировали

  • 15.04.2025, 20:20
  • 2,240
Гражданина Польши, который отсидел в колонии за «оскорбление Лукашенко», депортировали

Роберт Тампал жил в Беларуси с 90-х годов.

Польского гражданина Роберта Тампала, который ранее был признан политзаключенным в Беларуси, депортировали сразу после освобождения из колонии и запретили въезд в страну на 8 лет, пишет dissidentby.

Роберт Тампал жил в Беларуси с 90-х годов. В 2022 году его задержали за комментарии в социальных сетях про Лукашенко, которые были расценены как «недопустимые», и приговорили к трем годам лишения свободы.

Как стало известно, мужчину сопроводили под конвоем к государственной границе сразу после выхода из колонии. Известно, что у Тампала в Беларуси остался сын, а, вероятнее всего, и вся семья.

На данный момент он находится за пределами Беларуси.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян Ирина Халип
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников