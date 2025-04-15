Дуда ответил на угрозы Нарышкина Польше и странам Балтии 1 15.04.2025, 21:18

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Президент Польши заявил, что глава СВР распространяет «классическую дезинформацию».

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что глава российской разведки распространяет классическую дезинформацию РФ, когда угрожает Польше и странам Балтии.

Об этом Дуда сказал в Загребе во вторник, его цитирует издание Onet.

Дуду попросили прокомментировать заявление главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Россия ответит силой на нападение НАТО на Российскую Федерацию или Беларусь, и странами, которые пострадают в случае такого нападения, в первую очередь будут страны Балтии и Польша.

По словам Дуды, это заявление является примером «классической российской дезинформации, характерной для советской школы пропаганды».

«Это говорит Россия, которая передислоцирует свое ядерное оружие в Беларусь, нагло приближая его к границам НАТО и Европейского Союза. Россия, которая ведет себя агрессивно в отношении НАТО и преследует свой жестокий и кровожадный империализм, атакуя Украину в течение последних трех лет», – отметил президент Польши.

Он также подчеркнул, что НАТО является сугубо оборонительным альянсом.

«Все, что делает НАТО – это ответ на российскую агрессию... НАТО никогда ни на кого не нападал и не нападает, это альянс, который исключительно поддерживает безопасность», – сказал польский президент.

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