Дуда ответил на угрозы Нарышкина Польше и странам Балтии

Дуда ответил на угрозы Нарышкина Польше и странам Балтии1
- 15.04.2025, 21:18
- 2,438
Президент Польши заявил, что глава СВР распространяет «классическую дезинформацию».
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что глава российской разведки распространяет классическую дезинформацию РФ, когда угрожает Польше и странам Балтии.
Об этом Дуда сказал в Загребе во вторник, его цитирует издание Onet.
Дуду попросили прокомментировать заявление главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Россия ответит силой на нападение НАТО на Российскую Федерацию или Беларусь, и странами, которые пострадают в случае такого нападения, в первую очередь будут страны Балтии и Польша.
По словам Дуды, это заявление является примером «классической российской дезинформации, характерной для советской школы пропаганды».
«Это говорит Россия, которая передислоцирует свое ядерное оружие в Беларусь, нагло приближая его к границам НАТО и Европейского Союза. Россия, которая ведет себя агрессивно в отношении НАТО и преследует свой жестокий и кровожадный империализм, атакуя Украину в течение последних трех лет», – отметил президент Польши.
Он также подчеркнул, что НАТО является сугубо оборонительным альянсом.
«Все, что делает НАТО – это ответ на российскую агрессию... НАТО никогда ни на кого не нападал и не нападает, это альянс, который исключительно поддерживает безопасность», – сказал польский президент.