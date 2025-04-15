Байден выступит перед американцами 2 15.04.2025, 21:31

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Экс-президент поднимет вопросы, беспокоящие либеральное сообщество.

Джо Байден выступит с первой публичной речью после того, как в январе он покинул Белый дом, пишет Associated Press.

Он выйдет на сцену, чтобы поднять вопросы, беспокоящие либеральное сообщество — в частности, угрозы, которые несет администрация действующего президента Дональда Трампа для системы социального обеспечения.

82-летний демократ после завершения каденции в январе в большинстве своем избегал публичных заявлений, как это принято у глав государств, только что завершивших свою каденцию.

В то же время Трамп регулярно упоминает Байдена в критическом контексте, обвиняя его в большинстве проблем, с которыми сталкивается страна.

Ожидается, что Байден ответит на эти упреки во время вечернего выступления на национальной конференции Ассоциации представителей, советников и адвокатов лиц с инвалидностью (ACRD), которая проходит в Чикаго.

Хотя в последние недели он уже появлялся на публике, именно это выступление, посвященное теме, непосредственно касающейся десятков миллионов американцев, будет самым громким за последнее время и может стать ключевым в избирательной кампании в Конгресс в следующем году.

«Политики обеих партий соглашаются, что американцы, всю жизнь платившие взносы в фонд социального обеспечения, заслуживают должной поддержки и заботы. Мы рады, что президент присоединится к нам для обсуждения путей к стабильному и успешному будущему для этой программы», — заявила исполнительный директор ACRD Рэйчел Бак.

По возвращении в Белый дом Дональд Трамп почти сразу инициировал сокращение государственного аппарата, включая тысячи работников Управления социального обеспечения (SSA). Запланировано также увольнение семи тысяч сотрудников и ужесточение требований по верификации личности получателей помощи.

Кроме этого, SSA стало объектом судебного иска из-за решения разрешить Департаменту эффективности правительства, которым руководит советник Трампа Илон Маск, доступ к персональным данным граждан, в том числе их номерам социального страхования. Маск, считающийся самым богатым человеком мира, ранее называл систему социального обеспечения «наибольшей финансовой пирамидой всех времен».

Пока все больше американцев жалуются на перебои в работе онлайн-портала SSA и задержки в обслуживании клиентов. Получатели дополнительной социальной помощи, в том числе пожилые люди с инвалидностью, дети и взрослые с низким доходом, сообщают об ошибочных уведомлениях о прекращении выплат. В управлении заявили, что это была техническая ошибка. В Белом доме подчеркнули, что не намерены сокращать социальные выплаты, а все изменения направлены исключительно на борьбу с мошенничеством и расточительством.

В Чикаго Байден выступит в компании политиков из обеих партий, среди которых бывший сенатор-республиканец Рой Блант, сенатор-демократ Дебби Стабенау, а также бывший руководитель SSA Мартин О'Мелли.

«Социальное обеспечение – это священный обет между поколениями», – отметил О'Мелли. — Мы благодарны президенту за то, что он присоединился к нам, чтобы обсудить, как сохранить это обещание для всех американцев».

Байден не намерен делать частые публичные выступления в переходный период своей послепрезидентской жизни. Хотя у него есть офис в Вашингтоне, основным местом жительства для него остается штат Делавер. Тем временем администрация Трампа аннулировала ему доступ к служебной информации.

Хотя Байден мог бы помочь Демократической партии с фандрейзингом и коммуникационной стратегией, его политическая карьера завершилась на низком уровне поддержки. После неудачного выступления на дебатах против Трампа он снял свою кандидатуру с гонки, уступив тогдашней вице-президентке Камале Харрис, которая в конце концов проиграла Трампу на выборах осенью.

Согласно опросу Gallup, проведенному после инаугурации Трампа, лишь 39% американцев в январе высказали положительное мнение о Байдене.

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