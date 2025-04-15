Google закрыла поддержку Android 12 15.04.2025, 23:59

Миллионы гаджетов останутся без защиты.

Большинство владельцев «андроидов» пользуется достаточно старыми смартфонами — последние данные Google показывают, что Android 12 и более ранние версии до сих пор стоят на миллионах гаджетов.

Компания какое-то время выпускала для них «заплатки», но теперь поддержка официально закончилась, предупреждает ресурс Android Authority

На прошлой неделе Google выложила апрельский бюллетень безопасности, и в нём уже нет исправлений для Android 12 и 12L. Хотя компания сама это не анонсировала, источники ресурса подтвердили, что поддержку закрыли еще 31 марта.

Android 12 вышел еще в 2021-м, а 12L — в 2022-м. Google обычно поддерживает версии 3,5 года, так что срок вышел. Проблема в том, что эти системы до сих пор стоят на куче устройств — особенно на бюджетных и старых флагманах.

Что теперь будет? Производителям (вроде Huawei, которая до сих пор использует Android 12 в EMUI) придется вручную портировать исправления. Крупные компании справятся, а вот мелкие — вряд ли.

Пользователям старых устройств лучше задуматься о апгрейде — базовые обновления безопасности (через Google Play) ещё будут, но критические дыры в системе чинить уже не станут. Если у вас смартфон на Android 12, его ещё можно использовать как медиаплеер или камеру, но для повседневных задач (банковские приложения, сообщения и т.д.) он уже небезопасен.

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