Белый дом: Китай должен заключить соглашение с нами — не мы с ним
- 16.04.2025, 3:01
Пресс-секретарь Трампа заявила, что мяч на стороне Китая.
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Китай обратился к нему для заключения торгового соглашения, сообщила на брифинге для СМИ пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт.
«Мяч на стороне Китая. Китай должен заключить с нами соглашение. Не мы должны заключать с ними соглашение», – процитировала Левитт президента.
В заявлении говорится, что США не делают никакой разницы между Китаем и какой-либо другой страной и ожидают, что именно Китай должен сделать шаг навстречу.
«Для нас нет разницы между Китаем и какой-либо другой страной, кроме того, что они гораздо больше. И Китай хочет то, что у нас есть. Как, в конце концов, и любая другая страна – все хотят доступа к американскому потребителю. Другими словами – им нужны наши деньги», – говорится в заявлении.