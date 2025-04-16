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Восемь стран присоединились к новому пакету санкций ЕС против режима Лукашенко

  • 16.04.2025, 4:12
Восемь стран присоединились к новому пакету санкций ЕС против режима Лукашенко

В Брюсселе приветствовали это решение.

Восемь стран — Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина — присоединились к последнему пакету санкций Евросоюза против Беларуси. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.

Речь идет о санкциях, утвержденных Советом ЕС 27 марта 2025 года. Тогда в санкционный список были включены 25 физических и 7 юридических лиц за «ситуацию в Беларуси и участие страны в российской агрессии против Украины».

Присоединившиеся страны подтвердили, что приведут свою национальную политику в соответствие с решением Совета ЕС.

В Брюсселе приветствовали это решение и отметили приверженность партнеров общей позиции Евросоюза.

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