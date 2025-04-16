Восемь стран присоединились к новому пакету санкций ЕС против режима Лукашенко
- 16.04.2025, 4:12
В Брюсселе приветствовали это решение.
Восемь стран — Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина — присоединились к последнему пакету санкций Евросоюза против Беларуси. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.
Речь идет о санкциях, утвержденных Советом ЕС 27 марта 2025 года. Тогда в санкционный список были включены 25 физических и 7 юридических лиц за «ситуацию в Беларуси и участие страны в российской агрессии против Украины».
Присоединившиеся страны подтвердили, что приведут свою национальную политику в соответствие с решением Совета ЕС.
В Брюсселе приветствовали это решение и отметили приверженность партнеров общей позиции Евросоюза.