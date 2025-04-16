Партизаны нанесли серьезный удар по логистике россиян в Мелитополе
- 16.04.2025, 9:04
Это уже сказывается на его боеспособности оккупантов на двух направлениях.
Украинские партизаны нарушили железнодорожную логистику российских захватчиков во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.
Агенты успешно реализовали диверсию во временно оккупированном Мелитополе - уничтожили релейный шкаф, что нанесло серьезный удар по системе управления железнодорожным сообщением оккупантов. Этот точечный удар существенно нарушил логистику врага, что уже сказывается на его боеспособности.
В АТЕШ добавили, что Мелитополь - ключевой транспортный узел, через который захватчики перебрасывают боеприпасы, горючее и военную технику для ведения боевых действий на Роботинском и Каменском направлениях.
«Сейчас, когда активные бои продолжаются, любая задержка поставок критически ослабляет оккупантов и вызывает логистический хаос», - отмечается в сообщении.