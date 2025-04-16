Дональд Туск связал реполонизацию с дерегуляцией экономики ЕС
- 16.04.2025, 11:05
Премьер-министр Польши заявил об окончании эпохи наивной глобализации.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во время открытия Европейского форума новых идей, что настало время для восстановления и реполонизации польской экономики, рынка и капитала. Он подчеркнул, что эпоха наивной глобализации подходит к концу, и Польша не будет далее наивным партнером в «соревновании эгоистов» на рынках и фронтах торговых войн, сообщает PAP.
Премьер отметил, что Польша, Европа и весь мир оказались в ситуации, в которой выживут, победят и добьются успеха те, кто сделает правильные выводы из происходящего.
«Заканчивается эпоха наивной глобализации. Если мы хотим добиваться экономических успехов, строить безопасное государство, мы должны ясно сказать себе и другим: Польша в этом все более беспощадном конкурсе эгоистов на мировых рынках и фронтах (торговых) войн не будет наивным партнером. Польские компании не должны находиться в проигрышной позиции по сравнению с международными гигантами», — подчеркнул Туск.
«Пришло время восстановить национальную экономику, провести реполонизацию (возвращение в руки польського частного или государственного капитала - PAP) польской экономики, рынка и капитала», — заявил глава правительства.
Кроме того, Дональд Туск также анонсировал масштабный пакет по дерегуляции экономики стран ЕС. Премьер подтвердил, что первый масштабный пакет дерегуляционных мер будет представлен в четверг.
Премьер сообщил, что в четверг представит первый крупный пакет, касающийся дерегуляции. Он добавил, что убежден: освобождение европейской экономики от бюрократических барьеров принесет пользу Польше.
Он отметил, что уже в мае группа предпринимателей, менеджеров и экспертов, работающих над дерегуляцией, отправится в Копенгаген.
«Там вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, менеджерами, экспертами, датскими предпринимателями мы совместно разработаем продолжение программы дерегуляции на период следующего датского председательства», — объявил Туск.
Он подчеркнул, что для него важно, чтобы дерегуляция была инициативой на долгие годы, и чтобы Польша была защищена от чрезмерного регулирования.
«Мы взяли на себя обязанность, как председательствующая страна, убедить Европу в том, что эта акция по дерегуляции (экономики - PAP) должна охватывать весь Европейский союз», — заявил премьер.
Он добавил, что верит: этот год — в плане инвестиций, защиты и развития польских компаний, станет прорывным для Польши.
«Я убежден, что при участии Польши это будет год прорыва, когда речь идет о дерегуляции, освобождении европейской экономики от бюрократических барьеров — на нашу пользу», — подчеркнул Туск.