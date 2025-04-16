WSJ: Трамп готовит мощный удар по экономике Китая 16.04.2025, 14:24

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Последствия зацепят даже Москву.

Если мир присоединится к антикитайскому плану США, то российская экономика как придаток Пекина окажется под двойным ударом.

Администрация Дональда Трампа начала новую фазу давления на Китай: США намерены использовать переговоры по тарифам с более чем 70 странами, чтобы добиться международной изоляции китайской экономики. Это политика экономического удара, которая грозит не только Пекину, но и его союзникам, в первую очередь Москве.

Если план сработает, пострадает не только Пекин, но и глобальная экономика, нефть подешевеет, а Россия, чья сырьевая экономика зависит от Китая, попадёт в новый экономический штопор.

План — изолировать Китай руками союзников США

По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа разрабатывает глобальную стратегию экономического давления на Китай. Цель — добиться от торговых партнёров США жёстких обязательств по отказу от сотрудничества с Пекином в обмен на снижение тарифов со стороны США.

Американские переговорщики уже обсуждают это с десятками стран, предлагая выгодные условия, если те согласятся не позволять Китаю обходить санкции, не принимать китайские компании на своей территории, не закупать дешёвую китайскую продукцию, не давать Китаю торговать через третьи страны.

Автор идеи — министр финансов США

Одним из идеологов этого экономического наступления стал министр финансов Скотт Бессент, близкий союзник Трампа. Именно он предложил использовать «тарифную паузу» как рычаг: все страны, кроме Китая, получили временное освобождение от новых пошлин, а Китай остался под давлением.

Идея проста: изолировать Пекин, ослабить его позиции перед возможными переговорами Трампа и Си Цзиньпина и вынудить Китай торговаться с гораздо меньшими возможностями.

Китай — главный союзник и кормилец России

Этот манёвр США — прямой удар по российским интересам. Китай — основной экономический партнёр Кремля, с которым Россия торгует сырьём, газом, нефтью и закупает санкционные товары. Если китайская экономика ослабнет, рухнут и доходы России.

Более того, дешёвая китайская промышленность обеспечивает Кремлю "псевдозадний вход" в глобальную экономику. Если США заблокируют этот путь, Россия окажется в ещё большей изоляции — экономической и технологической.

Торговая война может ударить по всему миру

Этот план несет риск не только для Китая и России, но и для глобальной экономики. Масштабная изоляция второго по величине производителя в мире может замедлить рост, обрушить цепочки поставок, и вызвать падение цен на нефть, что вновь ударит по России.

Администрация Трампа обсуждает даже делистинг китайских компаний с американских бирж, что может запустить волну финансовой турбулентности.

Пока стратегия США по Китаю остаётся в разработке, но уже ясно одно: в Вашингтоне готовы идти до конца. И если мир действительно присоединится к новой антикитайской оси, российская экономика как придаток Пекина окажется под двойным ударом.

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