Эксперты назвали 10 лучших кроссоверов, которые стоит купить в 2025-м году 1 16.04.2025, 15:34

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иллюстративное фото

Лидер этого рейтинга предлагает стильный дизайн и практичный интерьер.

Компактные кроссоверы остаются одними из самых популярных автомобилей на многих рынках мира. Это довольно универсальные модели, которые дешевле более крупных авто.

В издании CarBuzz назвали 10 лучших компактных кроссоверов, которые можно купить новыми в 2025 году. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов 2025 года:

1 Volvo XC40

2 Mazda CX-50

3 Nissan Kicks

4 Toyota RAV4

5 Mercedes-AMG GLA 35

6 Mercedes-Benz GLB

7 Toyota Corolla Cross

8 Buick Envista

9 Buick Encore GX

10 Honda HR-V

Volvo XC40 признали лучшим компактным кроссовером 2025 года. Эксперты похвалили модель за стильный дизайн, практичный интерьер и отличное качество сборки.

Кроме того, Volvo XC40 доступен с мощной гибридной силовой установкой. Она не только делает кроссовер динамичным, но и обеспечивает низкий расход топлива.

«Volvo не славится созданием спортивных автомобилей, прорезающих каньоны, но XC40 на удивление приятен за рулем. Мы можем сказать, что Volvo настроила его для езды по городу, с легким как перышко управлением», - сказал главный редактор издания Джаред Розенхольц.

Также высокую оценку получил кроссовер Mazda CX-50. В издании отметили, что это довольно недорогая модель, которая предлагает стильный дизайн и богатое оснащение.

Тройку лидеров рейтинга замыкает Nissan Kicks. Этот компактный кроссовер гораздо дешевле многих конкурентов, а также предлагает современные системы безопасности и отличную информационно-развлекательную систему.

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