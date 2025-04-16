Минтруда ответило на популярные вопросы о работе в выходные
- 16.04.2025, 15:44
Можно ли отказаться от переноса?
Работа в выходные и праздничные дни, а также обязательные «отработки» за установленные правительством переносы — темы, которые регулярно вызывают какое-то количество вопросов у белорусов. Министерство труда и социальной защиты решило внести ясность, опубликовав в своём тг-канале ответы на 7 «популярных вопросов». Главный из них, волнующий многих: можно ли отказаться от работы в ту самую перенесённую субботу?
Журналисты Telegraf.news разобрали ключевые тезисы из разъяснений Минтруда.
1 Привлечение к работе в праздники/выходные вообще законно?
В госпраздники и праздничные дни (нерабочие) — по общему правилу запрещено. Но есть исключения (непрерывные производства, неотложные работы, ЧП и т. д.).
В обычные выходные дни — привлекать можно, но с ограничениями и правильным оформлением.
2 Что с компенсацией
Обязательно издаётся приказ (распоряжение) нанимателя, где прописывается компенсация.
Варианты: либо доплата (не ниже часовой ставки/сдельной расценки за каждый час), либо предоставление другого дня отдыха (без оплаты, по согласию сторон).
3 Как часто можно работать по выходным?
Закон установил лимит: не более 12 выходных дней за календарный год.
4 А «отработки» переносов обязательны?
Да. Если правительство установило перенос рабочего дня и он распространяется на ваш график (пятидневка с выходными суббота/воскресенье), то выход на работу в перенесённый день обязателен.
5 Можно ли отказаться от работы в перенесённую субботу?
Минтруда отметило однозначно: нет. Это не право работника, а его обязанность, установленная решением правительства.
6 Что если в перенесённый день был отпуск/больничный?
В этом случае отрабатывать не нужно. Если сам перенесённый день (например, понедельник) вы официально не работали по уважительной причине, то и в субботу, на которую его перенесли, выходить не обязаны.
7 Можно ли начать отпуск с праздничного (нерабочего) дня?
Нет. Отпуск должен начинаться с рабочего дня по вашему графику.