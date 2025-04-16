Минтруда ответило на популярные вопросы о работе в выходные 16.04.2025, 15:44

иллюстративное фото

Можно ли отказаться от переноса?

Работа в выходные и праздничные дни, а также обязательные «отработки» за установленные правительством переносы — темы, которые регулярно вызывают какое-то количество вопросов у белорусов. Министерство труда и социальной защиты решило внести ясность, опубликовав в своём тг-канале ответы на 7 «популярных вопросов». Главный из них, волнующий многих: можно ли отказаться от работы в ту самую перенесённую субботу?

Журналисты Telegraf.news разобрали ключевые тезисы из разъяснений Минтруда.

1 Привлечение к работе в праздники/выходные вообще законно?

В госпраздники и праздничные дни (нерабочие) — по общему правилу запрещено. Но есть исключения (непрерывные производства, неотложные работы, ЧП и т. д.).

В обычные выходные дни — привлекать можно, но с ограничениями и правильным оформлением.

2 Что с компенсацией

Обязательно издаётся приказ (распоряжение) нанимателя, где прописывается компенсация.

Варианты: либо доплата (не ниже часовой ставки/сдельной расценки за каждый час), либо предоставление другого дня отдыха (без оплаты, по согласию сторон).

3 Как часто можно работать по выходным?

Закон установил лимит: не более 12 выходных дней за календарный год.

4 А «отработки» переносов обязательны?

Да. Если правительство установило перенос рабочего дня и он распространяется на ваш график (пятидневка с выходными суббота/воскресенье), то выход на работу в перенесённый день обязателен.

5 Можно ли отказаться от работы в перенесённую субботу?

Минтруда отметило однозначно: нет. Это не право работника, а его обязанность, установленная решением правительства.

6 Что если в перенесённый день был отпуск/больничный?

В этом случае отрабатывать не нужно. Если сам перенесённый день (например, понедельник) вы официально не работали по уважительной причине, то и в субботу, на которую его перенесли, выходить не обязаны.

7 Можно ли начать отпуск с праздничного (нерабочего) дня?

Нет. Отпуск должен начинаться с рабочего дня по вашему графику.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com