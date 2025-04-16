Ученые разгадали секрет древней крепости 16.04.2025, 16:31

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Она находится у берегов притока Дуная в Австрии.

У берегов притока Дуная в Австрии исследователи разгадали древнюю тайну комплекса древних каменных стен, известных в народе как «Заброшенный замок». Руины, расположенные вблизи города Штопфенройт, когда-то считались остатками средневекового сооружения или оборонительного пункта времен Первой турецкой войны, пишет Heritage Daily.

Археологи из Австрийской академии наук (ÖAW) связали это место с римским периодом, в частности, с военным сооружением, построенным для контроля над критически важной речной переправой. Расположенный примерно в четырех километрах от Карнунтума — крупной римской военной базы и административного центра — этот форт играл жизненно важную роль в обороне римских границ.

По словам Кристиана Гугля из Австрийского археологического института (ÖAI), сооружение, вероятно, датируется периодом Маркоманских войн между 166 и 180 годами н. э. Команда исследователей выделила два основных этапа строительства: первый — во времена правления императора Марка Аврелия, а второй — около 260 года, когда император Галлиен пытался усилить безопасность границ.

Крепости-плацдармы, подобные этой, служили многим целям, действуя как форпосты для военных кампаний, так и как опорные пункты, охранявшие стратегические пути через реки. Артефакты, найденные во время раскопок, включают керамику, строительные материалы, штампованные кирпичи и мелкие бронзовые изделия. Некоторые кирпичи имеют маркировку Легиона XIV и Легиона XV, которые дислоцировались в этом регионе в разные периоды.

Находка меняет предыдущие предположения о римском присутствии на северном берегу Дуная. В течение многих лет историки не были уверены, что Рим когда-либо создавал постоянную инфраструктуру в этой части границы. Наличие дополнительных каменных укреплений в регионе, некоторые из которых, вероятно, были заняты значительными силами, заставляет переоценить то, как была организована укрепленная граница Рима.

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